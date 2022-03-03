Второй раунд переговоров с Россией: Кремль озвучил требования к Украине

В четверг, 3 марта, на территории Беларуси в Беловежской Пуще пройдет второй раунд переговоров Украины со страной агрессором. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Украинская делегация примет участие во втором раунде переговоров с Россией — запланировано обсуждение вопроса прекращения огня. Переговоры пройдут на территории Беларуси в Беловежской Пуще.

Позиция РФ на второй раунд переговоров включает несколько пунктов:

Крым – это часть России.



Признание "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей.

Демилитаризация, "параметры которой еще предстоит обсудить".



Денацификация.

На восьмые сутки российского военного вторжения в Украину ВСУ продолжают стойко обороняться, блокировать силы оккупантов и контратаковать. Войска РФ несут больше потери и не могут взять крупные города.

Напомним, президент Зеленский заявил, что Украина будет защищать свою независимость, но уже сейчас нужно начинать равные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.