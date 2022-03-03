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Второй раунд переговоров с Россией: Кремль озвучил требования к Украине
В четверг, 3 марта, на территории Беларуси в Беловежской Пуще пройдет второй раунд переговоров Украины со страной агрессором. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Украинская делегация примет участие во втором раунде переговоров с Россией — запланировано обсуждение вопроса прекращения огня. Переговоры пройдут на территории Беларуси в Беловежской Пуще.
Позиция РФ на второй раунд переговоров включает несколько пунктов:
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Крым – это часть России.
- Признание "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей.
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Демилитаризация, "параметры которой еще
предстоит обсудить".
- Денацификация.
На восьмые сутки российского военного вторжения в Украину ВСУ продолжают стойко обороняться, блокировать силы оккупантов и контратаковать. Войска РФ несут больше потери и не могут взять крупные города.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, президент Зеленский заявил, что Украина будет защищать свою независимость, но уже сейчас нужно начинать равные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.