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Второй раунд переговоров с Россией: Кремль озвучил требования к Украине

переговоры
Переговоры Украины с РФ. Фото: "Белта"

В четверг, 3 марта, на территории Беларуси в Беловежской Пуще пройдет второй раунд переговоров Украины со страной агрессором. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Украинская делегация примет участие во втором раунде переговоров с Россией — запланировано обсуждение вопроса прекращения огня. Переговоры пройдут на территории Беларуси в Беловежской Пуще.

Позиция РФ на второй раунд переговоров включает несколько пунктов:

  • Крым – это часть России.
  • Признание "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей.
  • Демилитаризация, "параметры которой еще предстоит обсудить".
  • Денацификация.

На восьмые сутки российского военного вторжения в Украину ВСУ продолжают стойко обороняться, блокировать силы оккупантов и контратаковать. Войска РФ несут больше потери и не могут взять крупные города.

Напомним, президент Зеленский заявил, что Украина будет защищать свою независимость, но уже сейчас нужно начинать равные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Автор:
Сергей Горелов