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Другий раунд переговорів із Росією: Кремль озвучив вимоги до України
У четвер, 3 березня, на території Білорусі у Біловезькій Пущі пройде другий раунд переговорів України з країною агресором. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Українська делегація візьме участь у другому раунді переговорів із Росією – заплановано обговорення питання припинення вогню. Переговори відбудуться на території Білорусі у Біловезькій Пущі.
Позиція РФ на другий раунд переговорів включає декілька пунктів:
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Крим – це частина Росії.
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Визнання "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.
- Демілітаризація, "параметри якої ще доведеться обговорити".
- Денацифікація.
На восьму добу російського військового вторгнення в Україну ЗСУ продовжують стійко оборонятися, блокувати сили окупантів та контратакувати. Війська РФ зазнають більше втрат і можуть взяти великі міста.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Україна захищатиме свою незалежність, але вже зараз потрібно розпочинати рівні переговори з головою РФ Володимиром Путіним.