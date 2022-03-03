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Другий раунд переговорів із Росією: Кремль озвучив вимоги до України

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Переговори України із РФ. Фото: "Белта"

У четвер, 3 березня, на території Білорусі у Біловезькій Пущі пройде другий раунд переговорів України з країною агресором. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Українська делегація візьме участь у другому раунді переговорів із Росією – заплановано обговорення питання припинення вогню. Переговори відбудуться на території Білорусі у Біловезькій Пущі.

Позиція РФ на другий раунд переговорів включає декілька пунктів:

  • Крим – це частина Росії.
  • Визнання "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.
  • Демілітаризація, "параметри якої ще доведеться обговорити".
  • Денацифікація.

На восьму добу російського військового вторгнення в Україну ЗСУ продовжують стійко оборонятися, блокувати сили окупантів та контратакувати. Війська РФ зазнають більше втрат і можуть взяти великі міста.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Україна захищатиме свою незалежність, але вже зараз потрібно розпочинати рівні переговори з головою РФ Володимиром Путіним.

Автор:
Сергій Горєлов