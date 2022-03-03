Другий раунд переговорів із Росією: Кремль озвучив вимоги до України

У четвер, 3 березня, на території Білорусі у Біловезькій Пущі пройде другий раунд переговорів України з країною агресором. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Українська делегація візьме участь у другому раунді переговорів із Росією – заплановано обговорення питання припинення вогню. Переговори відбудуться на території Білорусі у Біловезькій Пущі.

Позиція РФ на другий раунд переговорів включає декілька пунктів:

Крим – це частина Росії.



Визнання "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.



Демілітаризація, "параметри якої ще доведеться обговорити".

Денацифікація.

На восьму добу російського військового вторгнення в Україну ЗСУ продовжують стійко оборонятися, блокувати сили окупантів та контратакувати. Війська РФ зазнають більше втрат і можуть взяти великі міста.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Україна захищатиме свою незалежність, але вже зараз потрібно розпочинати рівні переговори з головою РФ Володимиром Путіним.