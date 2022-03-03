Окупанти зазнають великих втрат, але намагаються наступати в напрямку Києва

На восьму добу російського військового вторгнення в Україну ЗСУ продовжують стійко оборонятися, блокувати сили окупантів та контратакувати. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

На Поліському напрямку ворог намагається вести наступальні дії у районі населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів.

На Сіверському напрямку російські окупанти не змогли взяти Чернігів, Ніжин, Суми, Лебедин та Охтирку, після чого, уникаючи бойових зіткнень із ЗСУ, намагаються дістатися північних околиць Києва.

Частина сил зі складу 200 ОМСБр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, що фактично втратила боєздатність, проводить перегрупування і намагається наступати у напрямку Бровари та Київ.

На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію в районах Золочева, Харкова, Балаклії, а також намагається продовжити наступ у напрямку Лозової. Противник катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу.

На Донецькому напрямку окупанти так і не досягли головної мети щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку супротивник зосередив основні зусилля на напрямі Миколаїв – Вознесенськ.

Чорноморський флот РФ продовжує вести вогонь цивільними кораблями і захоплювати в полон моряків.

Частина сил противника продовжує дії у районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя та Маріуполя.

Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ у районі населеного пункту Балівне загарбник підірвав нечисленний десант, який був знищений.

Окупаційні війська знову вдалися до тактики нічного обстрілу житлових кварталів великих міст. Так, продовжуючи бомбардувати Київ, вони завдали удару по Південному залізничному вокзалу столиці, де відбувається евакуація мирних жителів.

Тим часом увечері 2 березня чотири російські винищувачі ненадовго увійшли до повітряного простору Швеції над Балтійським морем.