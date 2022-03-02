Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції

Увечері 2 березня чотири російські винищувачі ненадовго увійшли до повітряного простору Швеції над Балтійським морем. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на заяву Збройних сил країни.

Відомо, що два російські винищувачі Су-27 і два Су-24 ненадовго перетнули кордон, біля острова Готланд у Балтійському морі. Для документування порушення туди направили шведські літаки JAS 39 Gripen.

"Порушення Росією повітряного простору Швеції, звичайно, абсолютно неприйнятне. Це призведе до твердої дипломатичної відповіді Швеції. Шведський суверенітет і територію завжди слід поважати", - заявив міністр оборони Петер Хультквіст.

Збройні сили Швеції повідомили, що ситуація перебуває під контролем, і що інцидент показав, що вони завжди в режимі готовності до всього.

"У світлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до цієї події", - додали у ВС.

Ще до початку війни між Україною та РФ Швеція заявляла, що вже не відкидає ймовірність вступу до НАТО. Це відразу викликало негативну реакцію в Росії. Глава МЗС РФ Марія Захарова заявила, що можливе прийняття Швеції в НАТО спричинить у відповідь кроки з боку Росії.

При цьому, як неодноразово заявляв генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, "альянс" незмінно відданий політиці "відкритих дверей".

Раніше у питанні України Росія також вимагала від НАТО дати письмові "залізобетонні" гарантії її невступу до альянсу в майбутньому, але і альянс, і українська влада рішуче відмовилася.