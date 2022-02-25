НАТО надасть Україні ППО: Альянс розгорнув сухопутні та повітряні сили

НАТО надасть Україні системи протиповітрянної оборони (ППО).

Про це сказав на брифінгу генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"НАТО продовжує надавати підтримку Україні. І сьогодні після саміту НАТО та ЄС союзники анонсували види підтримки та зброї, включно з системами протиповітряної оборони", — відмітив він.

Столтенберг також заявив, що НАТО проводить значне додаткове розгортання сил оборони на східному фланзі альянсу, зазначивши, що, хоча розгортаються заходи стримування та оборони, дії НАТО залишаються превентивними, пропорційними та неескалаторськими.

"Ми розгорнули оборонні сухопутні та повітряні сили у східній частині Альянсу, а також морські засоби в зоні дії НАТО", – сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.