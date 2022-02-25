НАТО предоставит Украине ПВО: Альянс развернул сухопутные и воздушные силы

НАТО предоставит Украине системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сказал на брифинге генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО продолжает оказывать поддержку Украине. И сегодня после саммита НАТО и ЕС союзники анонсировали виды поддержки и оружия, включая системы противовоздушной обороны", — отметил он.

Столтенберг также заявил, что НАТО проводит значительное дополнительное развертывание сил обороны на восточном фланге альянса, отметив, что, хотя разворачиваются меры по сдерживанию и обороне, действия НАТО остаются превентивными, пропорциональными и неэскалаторскими.

"Мы развернули оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Альянса, а также морские средства в зоне действия НАТО", – сказал генсек Альянса.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.