Российские истребители нарушили воздушное пространство Швеции

Вечером 2 марта четыре российских истребителя ненадолго вошли в воздушное пространство Швеции над Балтийским морем. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Вооруженных сил страны.

Известно, что два российских истребителя Су-27 и два Су-24 ненадолго пересекли границу, возле острова Готланд в Балтийском море. Для документирования нарушения туда направили шведские самолеты JAS 39 Gripen.

"Нарушение Россией воздушного пространства Швеции, конечно, совершенно неприемлемо. Это приведет к твердому дипломатическому ответу Швеции. Шведский суверенитет и территорию всегда следует уважать", — заявил министр обороны Петер Хультквист.

Вооруженные силы Швеции сообщили, что ситуация находится под контролем и что инцидент показал, что они всегда в режиме готовности ко всему.

"В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к этому событию", — добавили в ВС.

Еще до начала войны между Украиной и РФ Швеция заявляла, что уже не исключает вероятность вступления в НАТО. Это сразу же вызвало негативную реакцию в России. Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможное принятие Швеции в НАТО повлечет за собой ответные шаги со стороны России.

При этом, как неоднократно заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "альянс" неизменно привержен политике "открытых дверей".

Ранее в вопросе Украины Россия также требовала от НАТО дать письменные "железобетонные" гарантии ее невступления в альянс в будущем, но и альянс, и украинские власти решительно отказались.