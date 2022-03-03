Оккупанты несут большие потери, но пытаются наступать в направлении Киева

На восьмые сутки российского военного вторжения в Украину ВСУ продолжают стойко обороняться, блокировать силы оккупантов и контратаковать. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

На Полесском направлении враг пытается вести наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов.

На Северском направлении российские оккупанты не смогли взять Чернигов, Нежин, Сумы, Лебедин и Ахтырку, после чего, избегая боевых столкновений с ВСУ, пытаются добраться до северных окраин Киева.

Часть сил из состава 200 ОМСБр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, производит перегруппировку и пытается наступать в направлении Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах Золочева, Харькова, Балаклеи, а также пытается продолжить наступление в направлении Лозовой. Противник катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

На Донецком направлении оккупанты так и не достигли главной цели по захвату Мариуполя и выходу на административную границу Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении противник сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

Черноморский флот РФ продолжает вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное захватчик взорвал малочисленный десант, который был уничтожен.

Оккупационные войска снова прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов. Так, продолжая бомбить Киев, они нанесли удар по Южному железнодорожному вокзалу столицы, где проходит эвакуация мирных жителей.

Тем временем вечером 2 марта четыре российских истребителя ненадолго вошли в воздушное пространство Швеции над Балтийским морем.