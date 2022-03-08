Під Харковом ЗСУ ліквідували російського генерала

Під час боїв біля Харкова українські військові ліквідували російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу та першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії Віталія Герасимова.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО).

За даними розвідки, також убито та поранено кількох старших офіцерів російської армії.

Як зазначають у ГУР МО, Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та військовій операції у Сирії.

Крім цього, російський генерал отримав медаль "по поверненню Криму".

"Отримані дані свідчать про значні проблеми зв'язку в армії окупанта та з проведенням евакуації їх розбитих частин", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області українські військові ліквідували двох підполковників російської армії: командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дені.

Нагадаємо, 7 березня військовослужбовці Нацгвардії затримали пілота збитого напередодні російського винищувача, який скидав снаряди на Харків та область.

Льотчиком виявився підполковник Максим Гешток. Удари по мирних жителях завдав за координатами та наказом командувача генерал-майора Олега Маковецького.

Як з'ясувалося, Маковецький народився у 1966 році у Чугуєві Харківської області.