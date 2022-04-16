Восьмий пішов. ЗСУ ліквідували генерал-майора армії РФ Володимира Фролова

В Україні ліквідували генерал-майора, заступника командувача 8-ї армії РФ Володимира Фролова. Наразі це найбільш високопоставлений петербурзький військовий, якого зуміли знешкодити українські військові.

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16 квітня стало відомо про загибель заступника командувача 8-ї армії Росії, генерал-майора Володимира Фролова. Про це повідомила прес-служба адміністрації губернатора Санкт-Петербурга.

Це вже восьмий російський генерал, якого ліквідували ЗСУ. Але Фролов наразі - найбільш високопоставлений петербурзький військовий, якого зуміли ліквідувати українські військові.

Нагадаємо, 29 березня у Чорнобаївці ліквідували російського генерал-лейтенанта Рєзанцева. Рєзанцев відповідав за наступ на Миколаїв. Раніше воював проти мирного населення Сирії.

Раніше, 17 березня, ЗСУ ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва. Саме він у 2014 році наказав розстріляти колони українських військових під Іловайськом.

Ще раніше, 11 березня, в Україні знищили командувача 29-ї армії РФ генерала Колесникова. До цього, під час боїв біля Харкова українські військові ліквідували російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу та першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії Віталія Герасимова.