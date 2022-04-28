- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Начальник Генштабу Росії Герасимов командуватиме військами із Ізюму — ЗМІ
В Ізюм прибув начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов — він особисто командуватиме військами на Донбасі, повідомляє українське видання Defense Express.
Хоча посада Герасимова передбачає командування операціями на стратегічному рівні, його прибуття в Ізюм свідчить, що керівництво РФ сподівається досягти бодай якихось тактичних перемог під час операції на Донбасі.
Візит воєначальника такого рангу говорить також про незадовільну ситуацію з координацією та управлінням підрозділами РФ на полі бою.
Це становище не покращило призначення командувачем Південним військовим округом генерала Олександра Дворникова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, під час боїв ЗСУ ліквідували вже вісьмох російських генералів.
При цьому військовий експерт Олексій Арестович прогнозує, що до кінця травня Україна отримає достатню кількість важкого озброєння і вже у червні зможе розпочати масштабний наступ.