В июне ВСУ перейдут в большое наступление — Арестович

К концу мая Украина получит достаточное количество тяжелого вооружения и уже в июне сможет начать масштабное наступление. Об этом в эфире "Фейгин Live" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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По его словам, россияне к тому времени попробуют создать крупную группировку и провести встречные бои. Но преимущество благодаря мощному оружию будет уже у ВСУ.

Арестович отметил, что войскам РФ придется стоять в позиционной обороне на огромном пространстве — от Харькова до Херсона. При этом у россиян отсутствует второй эшелон.

"Мы будем громить противника и выгонять его с нашей земли", – уверен эксперт.

По мнению Арестовича, на второй стадии войны главные усилия войска РФ сосредоточили на продвижении в районе Изюма и попытках окружить города Северодонецк, Рубежное и Попасную.

Он также считает, реализация планов оккупантов провести на временно захваченной территории Херсонской области так называемый "референдум" и мобилизацию приведет к печальным для них последствиям.