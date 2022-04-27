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В июне ВСУ перейдут в большое наступление — Арестович
К концу мая Украина получит достаточное количество тяжелого вооружения и уже в июне сможет начать масштабное наступление. Об этом в эфире "Фейгин Live" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, россияне к тому времени попробуют создать крупную группировку и провести встречные бои. Но преимущество благодаря мощному оружию будет уже у ВСУ.
Арестович отметил, что войскам РФ придется стоять в позиционной обороне на огромном пространстве — от Харькова до Херсона. При этом у россиян отсутствует второй эшелон.
"Мы будем громить противника и выгонять его с нашей земли", – уверен эксперт.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По мнению Арестовича, на второй стадии войны главные усилия войска РФ сосредоточили на продвижении в районе Изюма и попытках окружить города Северодонецк, Рубежное и Попасную.
Он также считает, реализация планов оккупантов провести на временно захваченной территории Херсонской области так называемый "референдум" и мобилизацию приведет к печальным для них последствиям.