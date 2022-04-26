Арестович назвал условие контрнаступления Украины

ВСУ смогут провести успешное контрнаступление, если получат современное тяжелое вооружение от западных партнеров. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, из-за отсутствия достаточного количества тяжелой техники Украина пока не может перейти в контрнаступление.

"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", – подчеркнул Арестович.

Напомним, на Харьковщине ВСУ сумели отбить у врага еще три населенных пункта: села Безруки, Слатино, Прудянку.

В районе села Мала Рогань Харьковской области наши подразделения также продвинулись дальше к востоку.