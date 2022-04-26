Арестович назвав умову для контрнаступу України

ЗСУ зможуть провести успішний контрнаступ, якщо отримають сучасне важке озброєння від західних партнерів. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, через відсутність достатньої кількості важкої техніки Україна поки що не може перейти у контрнаступ.

"У нас важкої зброї немає. Нам вона потрібна. Захід її нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде жодних відтягувань", – наголосив Арестович.

Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ зуміли відбити у ворога ще три населені пункти: села Безруки, Слатине, Прудянку.

У районі села Мала Рогань Харківської області наші підрозділи також просунулися далі на схід.