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Украинская армия продвинулась на восток, освободив несколько населенных пунктов

Украинская армия продвинулась на восток, освободив несколько населенных пунктов

Вооруженные силы Украины в результате контрнаступления освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области: Базалиевку, Лебяже, часть Кутузовки. В районе села Мала Рогань наши подразделения продвинулись дальше к востоку, сообщил председатель Олег Синегубов.

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"На днях реактивным огнем 81-й отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила пять российских танков, десять бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда", – добавил он.

Напомним, что в освобожденных от российских захватчиков селениях Ольховцы и Малая Рогань Харьковской области электричество возобновили у 140 потребителей, а в поселке Малая Даниловка работы по электроснабжению выполнены на 100%.

Вместе с тем выполнены ремонтные работы на части газопроводов в Емцах, Шовкоплясах и Большой Рогане, а коммунальщики Харькова осуществляют санитарную очистку улиц. В Чугуеве отремонтировали часть водопроводных сетей.

В городе проходят плановые ремонтные работы в котельной, приводят в порядок дома, пострадавшие от боевых действий.

Автор:
Максим Беркаль