Українська армія просунулася на схід, звільнивши кілька населених пунктів

Збройні сили України у результаті контрнаступу звільнили кілька населених пунктів на Харківщині: Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід, повідомив голова Олег Синєгубов.

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"Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила п'ять російських танків, десять броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи", – додав він.

Нагадаємо, що у звільнених від російських загарбників селищах Вільхівці та Мала Рогань Харківської області електрику відновили у 140 споживачів, а в селищі Мала Данилівка роботи з електропостачання виконано на 100%.

Разом із тим виконано ремонтні роботи на частині газопроводів у Ємцях, Шовкоплясах та Великій Рогані, а комунальники Харкова здійснюють санітарне очищення вулиць. У Чугуєві відремонтували частину водопровідних мереж.

У місті відбуваються планові ремонтні роботи в котельні, приводять до ладу будинки, що постраждали від бойових дій.