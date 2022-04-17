На звільнених територіях Харківщини почали інтенсивно відновлювати та електро- та газопостачання

У звільнених від російських загарбників селищах Вільхівці та Мала Рогань Харківської області електрику відновили у 140 споживачів, а в селищі Мала Данилівка роботи з електропостачання виконано на 100%.

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Разом із тим виконано ремонтні роботи на частині газопроводів у Ємцях, Шовкоплясах та Великій Рогані, а комунальники Харкова здійснюють санітарне очищення вулиць, повідомив замголови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У Чугуєві робота з відновлення триває 24/7", – написав Тимошенко. При тому він зазначив, що у місті відремонтували частину водопровідних мереж, відбуваються планові ремонтні роботи в котельні, приводять до ладу будинки, що постраждали від бойових дій.

З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 30 одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту.

"Дороги Харківщини – це стратегічні логістичні маршрути для доставки гуманітарних вантажів", – зазначив Тимошенко і наголосив, що шляховики регулярно виконують аварійний ремонт доріг у місцях влучення ворожої артилерії.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупаційні війська 24 рази обстріляли територію Харківської області. Найбільше окупанти обстрілювали з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Також було завдано одного ракетного удару.