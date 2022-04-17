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На звільнених територіях Харківщини почали інтенсивно відновлювати та електро- та газопостачання
У звільнених від російських загарбників селищах Вільхівці та Мала Рогань Харківської області електрику відновили у 140 споживачів, а в селищі Мала Данилівка роботи з електропостачання виконано на 100%.
Разом із тим виконано ремонтні роботи на частині газопроводів у Ємцях, Шовкоплясах та Великій Рогані, а комунальники Харкова здійснюють санітарне очищення вулиць, повідомив замголови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"У Чугуєві робота з відновлення триває 24/7", – написав Тимошенко. При тому він зазначив, що у місті відремонтували частину водопровідних мереж, відбуваються планові ремонтні роботи в котельні, приводять до ладу будинки, що постраждали від бойових дій.
З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 30 одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Дороги Харківщини – це стратегічні логістичні маршрути для доставки гуманітарних вантажів", – зазначив Тимошенко і наголосив, що шляховики регулярно виконують аварійний ремонт доріг у місцях влучення ворожої артилерії.
Нагадаємо, що минулої доби російські окупаційні війська 24 рази обстріляли територію Харківської області. Найбільше окупанти обстрілювали з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Також було завдано одного ракетного удару.