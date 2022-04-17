За добу внаслідок обстрілів у Харківській області загинуло троє людей – голова ОДА

Минулої доби російські окупаційні війська 24 рази обстріляли територію Харківської області.

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Про це у своєму Telegram -каналі повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, найбільше окупанти обстрілювали з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Також було завдано одного ракетного удару.

Під обстріл потрапили кілька районів Харкова: Північна Салтівка , П'ятихатки , Олексіївка , центр Харкова , ХТЗ, а також місто Дергач .

"В посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та наші рятувальники. На жаль, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися троє саперів , четверо отримали поранення. Усього за добу внаслідок обстрілів росіян поранено 31 особу, з них – четверо дітей. Загинули троє цивільних», – написав Синегубов .

Глава ОДА наголосив, що в раг не може підступитися до Харкова .

" Наші ЗСУ тримають міцні позиції, за деякими напрямками просуваються вперед. Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів", - зазначив Синегубов .

Він закликав мешканців Харкова не перебувати на вулицях без необхідності .

"Також з огляду на майбутні свята прошу з розумінням поставитися до рішень про обмеження перебування людей в одному місці. Це все для нашої з вами безпеки", - резюмував Синегубов .

Нагадаємо, 16 квітня російські війська двічі обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів, загинули троє людей та 20 отримали поранення.

Вперше військові РФ запустили крилату ракету великої дальності "Калібр" та обстріляли Слобідський та Основенський райони Харкова. Загинули двоє мирних жителів, ще 18 дістали поранення.

А ввечері через обстріл одного з районів Харкова загинула одна людина і двоє поранено.