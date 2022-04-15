Російські війська обстріляли житловий район Харкова: є загиблі та десятки поранених

У другій половині дня 15 квітня російські війська обстріляли один із житлових районів Харкова, загинули 7 людей, серед них – одна дитина.

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Друга армія світу", як виявляється, вміє воювати лише із мирним населенням", - наголосив Синегубов.

Він повідомив, що окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 особи поранено, з них – 3 дітей. Загинули – 7 людей, серед них – одна дитина семи місяців.

Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу.

"Прошу вас, жителі Харкова, без нагальної потреби зараз не перебувати на вулицях", - зазначив Синегубов.

Він запевнив, що жодний військовий злочин окупантів не залишиться безкарним.

Зазначимо, з першого дня війни ворог нещадно обстрілює Харків.

Як заявляв міський голова Харкова Ігор Терехов, у місті знищено вже понад 2000 будинків. Поряд із обстрілами з "Градів", ворог використовує заборонені касетні боєприпаси, а також скидає на місто парашутні бомби.