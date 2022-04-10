Российские войска сбрасывают на Харьков парашютные бомбы – мэр

Российские войска начали бомбить Харьков новыми видами бомб, которые спускают на парашютах.

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Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, оккупанты бомбят Харьков уже полтора месяца.

”Два последних дня, наряду с минами, снарядами, "Градами", Харьков сталкивается с бомбардировками новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах”, – сообщил Терехов.

Мэр призвал жителей города ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по номерам 101 и 112.

Терехов добавил, что с начала войны российская армия уничтожила в Харькова 1 716 жилых домов.

Ранее городской голова заявлял, что за пять недель попыток оккупантов прорваться в Харьков захватчики уничтожили 1 531 объект жилого фонда, включая 1 292 жилых дома, 70 школ, 54 детских садика и 16 больниц.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим, в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.