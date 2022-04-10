Російські війська скидають на Харків парашутні бомби – мер

Російські війська почали бомбардувати Харків новими видами бомб, які спускають на парашутах.

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Про це у своєму відеозверненні у Facebook заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, окупанти бомбять Харків уже півтора місяці.

” Два останні дні, поряд із мінами, снарядами, "Градами", Харків стикається з бомбардуваннями новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах”, – повідомив Терехов.

Мер закликав жителів міста в жодному разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальників за номерами 101 та 112 .

Терехов додав, що з початку війни російська армія знищила в Харкові 1716 житлових будинків.

Раніше міський голова заявляв, що за п'ять тижнів спроб окупантів прорватися до Харкова загарбники знищили 1 531 об'єкт житлового фонду, включаючи 1 292 житлові будинки, 70 шкіл, 54 дитячі садки та 16 лікарень.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим, цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан .