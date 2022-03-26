ЗСУ переходять у контрнаступ на Харківщині: вже звільнили кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані

У Харківській області Збройні сили України не лише захищають свої позиції, а й переходять у контрнаступ. Українська армія звільнила кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.

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Про це повідомив голова Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов.

"У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там точаться бої", — зазначив Синєгубов.

За його словами, ЗСУ тримають оборонні позиції в Ізюмському напрямку, де точаться бої.

"Продовжуються бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська теж тримають оборонні позиції! Збройні сили України продовжують захищати Харківщину та не відступають ні на метр. За нами перемога!" — написав Синєгубов.

Зазначимо, що у Харківській області зберігається напружена ситуація. Зокрема, заступник мера Ізюма Володимир Мацокін заявив про гуманітарну катастрофу у місті.

За Ізюм вже третій тиждень точаться бої між російською армією та ЗСУ, тому там немає можливості евакуювати мирне населення.

Зазначимо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом державної зради (стаття 111 Кримінального кодексу) колишнього мера Ізюма Харківської області, двох чинних депутатів Ізюмської міської ради, а також ще одного громадянина, який був співробітником поліції.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.