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Двое депутатов Изюмского горсовета и бывший мэр перешли на сторону России - ГБР

Центр Изюма после обстрелов. Фото: Минобороны
Центр Изюма после обстрелов. Фото: Минобороны

Государственное бюро расследований начало расследование по факту государственной измены (статья 111 Уголовного кодекса) бывшего мэра Изюма Харьковской области, двух действующих депутатов Изюмского городского совета, а также еще одного гражданина, бывшего сотрудником полиции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Установлено, что злоумышленники перешли на сторону врага и стали помогать оккупационным войскам. Они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников теробороны и членов их семей", - сказано в нем.

Также установлено, что данные лица активно занимаются дезинформацией местного населения, в частности тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма, призывая местных жителей к сотрудничеству с захватчиками.

Отметим, что ранее в пятницу было опубликовано видеообращение мэра Изюма Валерия Марченко, в котором тот заявил, что на сторону российских оккупационных войск, занявших северные районы города, перешли депутаты горсовета Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов, экс-мэр Александр Божков и экс-работник милиции Владислав Соколов.

"Они ходят по бомбоубежищам, по подвалам, где прячутся люди, рассказывают, что Киев сдан, Харьков сдан, Изюм сдали, нужно сотрудничать с российскими оккупантами, под предлогом гуманитарной помощи собирают персональные данные, списки людей, которые остались в городе, передают списки активистов, теробороны оккупантам, рассказывают небылицы о том, что мы будем с помощью россиян восстанавливать электроэнергию и воду", - заявил он.

Марченко пообещал наказание для коллаборантов "уже в ближайшее время" и обратился к правоохранительным органам с призывом наказать этих людей "по законам военного времени".

Напомним также, что ранее было сообщено о подозрении в госизмене мэру Купянска Харьковской области Геннадию Мацегоре, согласившемуся пустить российских военных в город. Кроме того, были открыты дела о госизмене против глав поселковых общин Луганской области, занятых российскими войсками, - Меловской, Марковской и Станично-Луганской.

Отметим при этом, что накануне Верховная Рада ввела в Уголовный кодекс новую статью 111-2 - "Пособничество государству-агрессору". Однако пока закон не вступил в силу и даже не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Ранее, 3 марта, Рада приняла два закона, касающиеся борьбы с коллаборационизмом. В частности, в Уголовный кодекс была введена статья 111-1 "Коллаборационная деятельность". 14 марта их подписал Зеленский.

Автор:
Тимофей Беспятов