СБУ заподозрила в госизмене двух чиновников из Смелы: "планировали перейти на сторону врага"

Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области расследует производство по части 1 статьи 111 (государственная измена) в отношении двух чиновников в городе Смела Черкасской области. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

"Двух предателей СБУ разоблачила в городе Смела. Чиновники местных органов власти планировали перейти на сторону врага и помогать захватчикам. Сейчас идет следствие, им грозит 15 лет лишения свободы. СБУ напоминает, что государственная измена – одно из самых тяжких преступлений. И каждый предатель будет наказан!" - заявили в ведомстве.

В областном управлении также заявляют, что чиновники "с нетерпением ждали войска РФ в Черкасской области, хотели перейти на сторону врага и помочь в реализации экспансии нашей страны". При этом каких-либо подробностей о деятельности фигурантов в СБУ не сообщают.

Фото: УСБУ в Черкасской области Фото: УСБУ в Черкасской области Фото: УСБУ в Черкасской области Фото: УСБУ в Черкасской области Фото: УСБУ в Черкасской области Фото: УСБУ в Черкасской области Фото: УСБУ в Черкасской области Фото: УСБУ в Черкасской области

Напомним также, что ранее сообщалось о расследовании возможной госизмены глав двух поселковых общин Луганской области - Меловской и Марковской, занятых российскими войсками. Кроме того, в этом заподозрили и главу Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации.

Помимо этого, было сообщено о подозрении в госизмене мэру Купянска Харьковской области Геннадию Мацегоре, согласившемуся ранее пустить российских военных в город.

Однако в отличие от упомянутых местностей, Смела, как и вся Черкасская область, на сегодня остается под контролем Украины. Отметим при этом, что это уже не первое сообщение о преследовании по подозрению в госизмене местных украинских чиновников на подконтрольной территории: так, ранее глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявлял о задержании мэра города Пивденное Харьковской области, находящегося до сих пор под контролем Украины.

Более того, накануне советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил об убийстве мэра Кременной Луганской области Владимира Струка, бывшего ранее депутатом Верховной Рады, а также главой поселка Юбилейное (пригород Луганска).

При этом Геращенко одобрил убийство мэра, который "судя по всему, был расстрелян неизвестными патриотами", поскольку тот, по его словам, был "предателем", "открытым сепаратистом", а "в последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТО к коммуникации с РФ и ЛНР, собирал депутатов на этот счет".