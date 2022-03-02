"Слуги народа" предлагают ввести пожизненное лишение свободы за госизмену и диверсию в военное время

11 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ужесточить наказание за государственную измену, установив его в виде 15 лет или же пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Соответствующий законопроект об изменениях в Уголовный кодекс №7116 был внесен в Раду 1 марта.

Кроме того, предлагается ввести ужесточенную ответственность за совершение диверсии в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта - также в виде 15 лет или же пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Также законопроект предусматривает, что осужденные за госизмену граждане более не смогут рассчитывать на полное освобождение от отбывания наказания по амнистии. В случае принятия соответствующий закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

На сегодня наказание за госизмену предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет, а за диверсию - на срок от 10 до 15 лет. В обоих случаях при этом возможно избежание конфискации имущества.

Авторами документа являются председатель парламентского комитета по правоохранительной деятельности Сергей Ионушас и еще восемь других нардепов от "Слуги народа", а также депутаты Григорий Мамка ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Александра Устинова ("Голос").

В пояснительной записке авторы указывают, что в последние дни "имеют место случаи совершения позорными "гражданами Украины" поджогов или других действий, направленных на массовое уничтожение людей", на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное экономическое или оборонное значение.

Кроме того, такие люди, по словам авторов, совершают и другие действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

"Во многих случаях указанные действия совершаются ими по заказу (призывам) своих российских кураторов и для создания условий для панического настроения среди населения нашей матери-Украины", - говорится в документе.

Как считают депутаты, военное положение требует максимального усиления ответственности за преступления таких лиц против основ национальной безопасности Украины.

При этом Главное научно-экспертное управление Рады выразило замечания к данному законопроекту: в частности, отмечается, что вопрос невозможности амнистии для осужденных за госизмену и без того уже урегулирован и не требует дублирующей нормы законодательства.

Также эксперты парламента недовольны и предложением ввести возможность пожизненного лишения свободы за упомянутые преступления: они рекомендуют разве что установить чуть более жесткую норму в отношении диверсантов - от 12 до 15 лет тюрьмы.