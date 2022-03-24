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Общество
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Рада ввела уголовную ответственность за публикацию данных о перемещении военных: до 12 лет тюрьмы

Фото: пресс-служба Минобороны
Фото: пресс-служба Минобороны

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за несанкционированную публикацию в условиях военного или чрезвычайного положения информации о направлении, перемещении или размещении Вооруженных сил, других украинских военных формирований или же оказываемой Украине международной военной помощи.

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За принятие в целом соответствующего законопроекта №7189 на заседании 24 марта проголосовали 346 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос").

Документ вводит в Уголовный кодекс новую статью 114-2, которая предусматривает наказание за распространение информации о перемещении международной военной помощи в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а за публикацию информации о перемещении военных - в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

В случае совершения преступления по предварительному сговору группой лиц либо из корыстных мотивов, либо с целью предоставления данных государству-агрессору или незаконным вооруженным формированиям, либо если это привело к тяжким последствиям, наказание предусмотрено в виде заключения на срок от восьми до двенадцати лет.

Исключения предусмотрены для случаев, если такая информация размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил или по его письменному разрешению.

Расследовать дела по статье 114-2 УК будет Служба безопасности Украины. Также парламент внес ее в список тех, по которым может проводиться специальное (заочное) расследование, если подозреваемый скрывается от следствия за границей.

Данный законопроект был внесен после того, как СБУ задержала автора видео в соцсети TikTok с военной техникой у киевского торгово-развлекательного центра Retroville, после публикации которого российскими войсками по ТРЦ был нанесен авиаудар, в результате чего погибли восемь человек, а сам объект был сильно разрушен.

Напомним, что Рада в четверг также приняла закон об уголовной ответственности за пособничество российской армии и оккупационным администрациям.

Автор:
Тимофей Беспятов