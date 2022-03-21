СБУ задержала автора видео с военной техникой у киевского ТРЦ, после которого тот обстреляли войска РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали пользователя соцсети TikTok, который на днях выложил материалы о размещении украинской военной техники у здания торгово-развлекательного центра Retroville на киевском жилмассиве Виноградарь.

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"Впоследствии торговый центр, у которого находились наши защитники, подвергся мощному ракетному удару российских оккупантов. Сознательно или несознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие", - говорится в сообщении спецслужбы.

На опубликованном СБУ видео мужчина называется Павлом Александровичем Артемьевым 1985 года рождения и сообщает, что живет в расположенном рядом с ТРЦ доме по проспекту Правды, 45-А.

Задержанный признается, что "24 числа" выложил видео с перемещением двух самоходных артиллерийских установок "Акация" в районе упомянутого торгового центра, однако осознал свою ошибку и просит прощения у всех, "кому причинил боль".

Примечательно, что информация о нем также появилась 21 марта и на скандальном сайте "Миротворец", где фигурируют все лица, которых создатели ресурса подозревают в преступлениях против национальной безопасности Украины.

В спецслужбе при этом в очередной раз обратились ко всем гражданам с призывом не публиковать данные о перемещении техники Вооруженных сил, о военных объектах и результатах вражеских ударов, поскольку оккупационные войска используют при планировании дальнейших обстрелов, и в то же время призывают сообщать о перемещениях вражеской военной техники.

Напомним, что в результате российского ракетного обстрела и последующего пожара поздно вечером 20 марта Retroville получил огромные повреждения, в частности полностью выгорело 12-этажное офисное здание, построенное по центру комплекса, а пристройка к зданию ТРЦ со спортивным клубом Sport Life оказалась разрушена до основания. Погибли, по официальным данным восемь человек.