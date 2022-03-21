СБУ затримала автора відео з військовою технікою біля київського ТРЦ, після якого той обстріляли війська РФ

Співробітники Служби безпеки України затримали користувача соцмережі TikTok, який днями виклав матеріали щодо розміщення української військової техніки біля будівлі торговельно-розважального центру Retroville на київському житловому масиві Виноградар.

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"Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів. Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство", - йдеться у повідомленні спецслужби.

На опублікованому СБУ відео чоловік називається Павлом Олександровичем Артем'євим 1985 року народження та повідомляє, що живе у розташованому поруч із ТРЦ будинку на проспекті Правди, 45-А.

Затриманий зізнається, що "24 числа" виклав відео з переміщенням двох самохідних артилерійських установок "Акація" в районі згаданого торговельного центру, проте усвідомив свою помилку та вибачається перед всіма, "кому завдав біль".

Примітно, що інформація про нього також з'явилася 21 березня і на скандальному сайті "Миротворець", де фігурують усі особи, яких автори ресурсу підозрюють у злочинах проти національної безпеки України.

У спецслужбі при цьому в черговий раз звернулися до всіх громадян із закликом не публікувати дані про переміщення техніки Збройних сил, про військові об'єкти та результати ворожих ударів, оскільки окупаційні війська використовують їх при плануванні подальших обстрілів, і водночас закликають повідомляти про переміщення ворожої військової техніки.

Нагадаємо, що в результаті російського ракетного обстрілу і подальшої пожежі пізно ввечері 20 березня Retroville отримав величезні пошкодження, зокрема повністю вигоріла 12-поверхова офісна будівля, збудована по центру комплексу, а прибудова до ТРЦ зі спортивним клубом Sport Life виявилася зруйнованою вщент. Загинули, за офіційними даними, вісім людей.