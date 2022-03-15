Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Подільському районі Києва (ФОТО, ВІДЕО)

У столиці у вівторок, 15 березня, внаслідок обстрілу сталася пожежа у десятиповерховому житловому будинку на вулиці Мостицькій, повідомляє ДСНС України.

У будівлю потрапив невстановлений боєприпас, після чого виникло загоряння з 1 по 5 поверхи. Одну людину госпіталізували.

Крім того, в районі Осокорки на вулиці Садовій внаслідок обстрілу сталося потрапляння до двоповерхового приватного житлового будинку з подальшим спалахом. Жертв та постраждалих немає.

За день цього в Оболонському районі Києва снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого на двох поверхах виникла пожежа.

У Києві російські окупанти також обстріляли завод Антонова та багатоповерховий будинок. За попередніми даними, загинули двоє людей і семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. З місця вибуху евакуювали близько 70 людей.

13 березня російські окупанти завдали ударів по Миколаєву, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей. Внаслідок авіаудару, який завдав ворожий літак, було також зруйновано один із місцевих заводів.