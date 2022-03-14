У Києві окупанти обстріляли завод "Антонова"

У Києві російські окупанти обстріляли завод "Антонова" та багатоповерховий будинок.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У повідомленні вказано, що за попередніми даними загинуло двоє людей і 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

З місця вибуху у житловому будинку евакуйовано близько 70 людей.

Нагадаємо, внаслідок попадання артилерійського снаряду до багатоповерхового будинку в Оболонському районі Києва у понеділок вранці сталася часткова руйнація будівлі та загоряння квартир на 3-4 поверхах. Відомо про двох загиблих та трьох постраждалих, пошуки продовжуються.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.