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- Війна Війна
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- Події
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У Києві окупанти обстріляли завод "Антонова"
У Києві російські окупанти обстріляли завод "Антонова" та багатоповерховий будинок.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
У повідомленні вказано, що за попередніми даними загинуло двоє людей і 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
З місця вибуху у житловому будинку евакуйовано близько 70 людей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, внаслідок попадання артилерійського снаряду до багатоповерхового будинку в Оболонському районі Києва у понеділок вранці сталася часткова руйнація будівлі та загоряння квартир на 3-4 поверхах. Відомо про двох загиблих та трьох постраждалих, пошуки продовжуються.
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