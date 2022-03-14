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В Киеве оккупанты обстреляли завод "Антонова"

В Киеве оккупанты обстреляли завод "Антонова"
В Киеве оккупанты обстреляли завод "Антонова"

В Киеве российские оккупанты обстреляли завод "Антонова" и многоэтажный дом.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

В сообщении указано, что, по предварительным данным, погибли два человека и 7 получили ранения разной степени тяжести.

С места взрыва в жилом доме эвакуировано около 70 человек.

Напомним, в результате попадания артиллерийского снаряда в многоэтажный дом в Оболонском районе Киева в понедельник утром произошло частичное разрушение здания и возгорание квартир на 3-4 этажах. Известно о двух погибших и трех пострадавших, поиски продолжаются.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько