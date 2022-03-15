Оккупанты обстреляли многоэтажку в Подольском районе Киева (ФОТО, ВИДЕО)

В столице во вторник, 15 марта, в результате обстрела произошел пожар в десятиэтажном жилом доме по улице Мостицкой, сообщает ГСЧС Украины.

В здание попал неустановленный боеприпас, после чего возникло возгорание с 1 по 5 этаж. Одного человека госпитализировали.

Кроме того, в районе Осокорки на улице Садовой в результате обстрела произошло попадание в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием. Жертв и пострадавших нет.

За день этого в Оболонском районе Киева снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего на двух этажах возникло возгорание.

В Киеве российские оккупанты также обстреляли завод Антонова и многоэтажный дом. По предварительным данным, погибли два человека и семь получили ранения разной степени тяжести. С места взрыва эвакуировали около 70 человек.

13 марта российские оккупанты нанесли удары по Николаеву, в результате чего погибли девять человек. В результате авиаудара, который нанес вражеский самолет, был также разрушен один из местных заводов.