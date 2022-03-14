Оккупанты обстреляли колонну мирных жителей во время эвакуации из Гостомеля, погибла женщина

Российские военные совершили минометный обстрел по мирным жителям, пытавшимся уехать из Гостомеля. В результате одна женщина погибла.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Эвакуация из города 14 марта проходила в два этапа. Первая колонна из 10 автобусов успешно добралась до места назначения.

Однако, когда начала двигаться вторая колонна, оккупанты открыли огонь по автобусам. В результате водитель одного из автобусов получил ранение. В колонне также ехала супружеская пара на собственном авто — женщина скончалась на месте происшествия.

"Все остальные граждане, направлявшиеся в колонне, подвергшейся обстрелу, продолжили движение и впоследствии добрались до безопасного места", — резюмировали в Нацполиции.

В целом 14 марта из 10 гуманитарных коридоров сработали 7, спасли около 4 тысяч людей.

В Киевской области эвакуировали 2028 людей: из Гостомеля - 400, из Немешаево и Ворзеля - 420, из Дмитровки - 100, из села Перемога - 800.

Из горячих точек Луганской область вывезли 1780 человек. Из Северодонецка - 600, Попасной - 210, села Горское - 76, Рубежное - 480, Кременная - 82, Лисичанск - 340.

Отметим, оккупанты постоянно срывают эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливают "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.