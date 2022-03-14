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Происшествия
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Оккупанты обстреляли колонну мирных жителей во время эвакуации из Гостомеля, погибла женщина

Оккупанты обстреляли колонну мирных жителей во время эвакуации из Гостомеля, погибла женщина
Оккупанты убили одну женщину во время эвакуации из Гостомеля. Фото: пресс-служба Нацполиции

Российские военные совершили минометный обстрел по мирным жителям, пытавшимся уехать из  Гостомеля. В результате одна женщина погибла.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Эвакуация из города 14 марта проходила в два этапа. Первая колонна из 10 автобусов успешно добралась до места назначения.

Однако, когда начала двигаться вторая колонна, оккупанты открыли огонь по автобусам. В результате водитель одного из автобусов получил ранение. В колонне также ехала супружеская пара на собственном авто — женщина скончалась на месте происшествия.

"Все остальные граждане, направлявшиеся в колонне, подвергшейся обстрелу, продолжили движение и впоследствии добрались до безопасного места", — резюмировали в Нацполиции.

 В целом 14 марта из 10 гуманитарных коридоров сработали 7, спасли около 4 тысяч людей.

В Киевской области эвакуировали 2028 людей: из Гостомеля - 400, из Немешаево и Ворзеля - 420, из Дмитровки - 100, из села Перемога - 800.

Из горячих точек Луганской область вывезли 1780 человек. Из Северодонецка - 600, Попасной - 210, села Горское - 76, Рубежное - 480, Кременная - 82, Лисичанск - 340.

Отметим, оккупанты постоянно срывают эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливают "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.

Автор:
Вита Молодан