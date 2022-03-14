Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації із Гостомелю, загинула жінка

Російські військові здійснили мінометний обстріл по мирних жителів, які намагалися виїхати з Гостомелю. Внаслідок цього одна жінка загинула.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Евакуація із міста 14 березня проходила у два етапи. Перша колона з 10 автобусів успішно дісталася місця призначення.

Проте, коли почала рухатися друга колона, окупанти відкрили вогонь по автобусах. Внаслідок цього водій одного з автобусів отримав поранення. У колоні також їхала подружня пара на власному авто – жінка померла на місці події.

"Всі інші громадяни, які прямували в колоні, що зазнала обстрілу, продовжили рух і згодом дісталися безпечного місця", - резюмували в Нацполіції.

Загалом 14 березня із 10 гуманітарних коридорів спрацювали 7, врятували близько 4 тисяч людей.

У Київській області евакуювали 2028 людей: із Гостомелю – 400, з Немішаєвого та Ворзеля – 420, із Дмитрівки – 100, із села Перемога – 800.

З гарячих точок Луганської області вивезли 1780 людей. З Сєвєродонецька – 600, Попасної – 210, села Горське – 76, Рубіжне – 480, Кремінна – 82, Лисичанськ – 340.

Зазначимо, окупанти постійно зривають евакуацію громадян із Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілюють "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.