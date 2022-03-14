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Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації із Гостомелю, загинула жінка

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації із Гостомелю, загинула жінка
Окупанти вбили одну жінку під час евакуації із Гостомелю. Фото: прес-служба Нацполіції

Російські військові здійснили мінометний обстріл по мирних жителів, які намагалися виїхати з Гостомелю. Внаслідок цього одна жінка загинула.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Евакуація із міста 14 березня проходила у два етапи. Перша колона з 10 автобусів успішно дісталася місця призначення.

Проте, коли почала рухатися друга колона, окупанти відкрили вогонь по автобусах. Внаслідок цього водій одного з автобусів отримав поранення. У колоні також їхала подружня пара на власному авто – жінка померла на місці події.

"Всі інші громадяни, які прямували в колоні, що зазнала обстрілу, продовжили рух і згодом дісталися безпечного місця", - резюмували в Нацполіції.

Загалом 14 березня із 10 гуманітарних коридорів спрацювали 7, врятували близько 4 тисяч людей.

У Київській області евакуювали 2028 людей: із Гостомелю – 400, з Немішаєвого та Ворзеля – 420, із Дмитрівки – 100, із села Перемога – 800.

З гарячих точок Луганської області вивезли 1780 людей. З Сєвєродонецька – 600, Попасної – 210, села Горське – 76, Рубіжне – 480, Кремінна – 82, Лисичанськ – 340.

Зазначимо, окупанти постійно зривають евакуацію громадян із Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілюють "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.

Автор:
Віта Молодан