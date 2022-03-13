Российские войска обстреляли Николаев, погибли 9 человек (ФОТО)

Сегодня, 13 марта, российские оккупанты нанесли удары по Николаеву, в результате чего погибли девять человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"9 человек погибло в результате бомбардировки. Николаев", – написал Ким.

По информации областного управления Национальной полиции, в результате авиаудара, который нанес вражеский самолет, был разрушен один из местных заводов.

Пожар был потушен силами сотрудников ГСЧС. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В свою очередь, как информируют в Нацполиции, в городе Баштанка авиаобстрел был совершен по жилым домам. Количество пострадавших устанавливается.

"По обоим фактам военных преступлений начаты уголовные производства по статье 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны". В настоящее время полицейские документируют последствия авиаобстрелов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 марта оккупационные войска Российской Федерации обстреляли здание Николаевской областной онкологической больницы.

Напомним, 7 марта российская армия решила обстрелять мирных жителей города из систем залпового огня. Из-за обстрелов часть города осталась без теплоснабжения.

Позднее глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что будет согласовывать "зеленый коридор" для тех российских военных, которые не стреляли.

Ким отметил, что это не касается артиллеристов и ракетчиков, так как они обстреливали мирных жителей.