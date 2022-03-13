Російські війська обстріляли Миколаїв, загинуло 9 людей (ФОТО)

Сьогодні, 13 березня, російські окупанти завдали ударів по Миколаєву, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

"9 людей загинуло внаслідок бомбардування. Миколаїв", – написав Кім.

За інформацією обласного управління Національної поліції, внаслідок авіаудару, який завдав ворожий літак, було зруйновано один із місцевих заводів.

Пожежа була загашена силами співробітників ДСНС. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У свою чергу, як інформують у Нацполіції, у місті Баштанка авіаобстріл було здійснено по житлових будинках. Кількість постраждалих встановлюється.

"За обома фактами військових злочинів розпочато кримінальні провадження за статтею 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни". Наразі поліцейські документують наслідки авіаобстрілів", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 11 березня окупаційні війська Російської Федерації обстріляли будівлю Миколаївської обласної онкологічної лікарні.

Нагадаємо, 7 березня російська армія вирішила обстріляти мирних жителів міста із систем залпового вогню. Через обстріл частина міста залишилася без теплопостачання.

Пізніше голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім заявив, що узгоджуватиме "зелений коридор" для тих російських військових, які не стріляли.

Кім зазначив, що це не стосується артилеристів та ракетників, оскільки вони обстрілювали мирних жителів.