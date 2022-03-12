В Николаеве онкологическая больница попала под обстрел российских оккупантов (ВИДЕО)

11 марта оккупационные войска Российской Федерации обстреляли здание Николаевской областной онкологической больницы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко.

По его словам, больница оказывает помощь онкобольным со всей Николаевской области.

"Нападать на слабого может только урод. О слабом – это не о нас, это о наших больных. Если Россия видит в онкологических больных равного себе противника, который несет угрозу – она не просто больна, она уже в агонии", – написал глава облуправления здравоохранения.

Безносенко добавил, что оккупанты “большой вред, к счастью не нанесли”.

Напомним, 7 марта российская армия решила обстрелять мирных жителей города из систем залпового огня. Из-за обстрелов часть города осталась без теплоснабжения.

Позднее глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что будет согласовывать "зеленый коридор" для тех российских военных, которые не стреляли.

Ким отметил, что это не касается артиллеристов и ракетчиков, так как они обстреливали мирных жителей.