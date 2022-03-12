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В Николаеве онкологическая больница попала под обстрел российских оккупантов (ВИДЕО)
11 марта оккупационные войска Российской Федерации обстреляли здание Николаевской областной онкологической больницы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко.
По его словам, больница оказывает помощь онкобольным со всей Николаевской области.
"Нападать на слабого может только урод. О слабом – это не о нас, это о наших больных. Если Россия видит в онкологических больных равного себе противника, который несет угрозу – она не просто больна, она уже в агонии", – написал глава облуправления здравоохранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Безносенко добавил, что оккупанты “большой вред, к счастью не нанесли”.
Напомним, 7 марта российская армия решила обстрелять мирных жителей города из систем залпового огня. Из-за обстрелов часть города осталась без теплоснабжения.
Позднее глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что будет согласовывать "зеленый коридор" для тех российских военных, которые не стреляли.
Ким отметил, что это не касается артиллеристов и ракетчиков, так как они обстреливали мирных жителей.