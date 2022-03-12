У Миколаєві онкологічна лікарня потрапила під обстріл російських окупантів (ВІДЕО)

11 березня окупаційні війська Російської Федерації обстріляли будівлю Миколаївської обласної онкологічної лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Максим Безносенко.

За його словами, лікарня надає допомогу онкохворим із усієї Миколаївської області.

"Нападати на слабкого може тільки потвора. Про слабке - це не про нас, це про наших хворих. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу - вона не просто хвора, вона вже в агонії", - написав голова облуправління. охорони здоров'я.

Безносенко додав, що окупанти "великої шкоди, на щастя, не завдали".

Нагадаємо, 7 березня російська армія вирішила обстріляти мирних жителів міста із систем залпового вогню. Через обстріл частина міста залишилася без теплопостачання.

Пізніше голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім заявив, що узгоджуватиме "зелений коридор" для тих російських військових, які не стріляли.

Кім зазначив, що це не стосується артилеристів та ракетників, оскільки вони обстрілювали мирних жителів.