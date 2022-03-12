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У Миколаєві онкологічна лікарня потрапила під обстріл російських окупантів (ВІДЕО)

У Миколаєві онкологічна лікарня потрапила під обстріл російських окупантів (ВІДЕО)
Фото: скріншот відео Facebook/Maxim Beznosenko

11 березня окупаційні війська Російської Федерації обстріляли будівлю Миколаївської обласної онкологічної лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Максим Безносенко.

За його словами, лікарня надає допомогу онкохворим із усієї Миколаївської області.

"Нападати на слабкого може тільки потвора. Про слабке - це не про нас, це про наших хворих. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу - вона не просто хвора, вона вже в агонії", - написав голова облуправління. охорони здоров'я.

Безносенко додав, що окупанти "великої шкоди, на щастя, не завдали".

Нагадаємо, 7 березня російська армія вирішила обстріляти мирних жителів міста із систем залпового вогню. Через обстріл частина міста залишилася без теплопостачання.

Пізніше голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім заявив, що узгоджуватиме "зелений коридор" для тих російських військових, які не стріляли.

Кім зазначив, що це не стосується артилеристів та ракетників, оскільки вони обстрілювали мирних жителів.

Автор:
Дмитро Нарожний