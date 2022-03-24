Рада запровадила кримінальну відповідальність за публікацію даних про переміщення військових: до 12 років тюрми

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за несанкціоновану публікацію в умовах військового або надзвичайного стану інформації про направлення, переміщення або розміщення Збройних сил, інших українських військових формувань або міжнародної військової допомоги, що надається Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За ухвалення в цілому відповідного законопроекту №7189 на засіданні 24 березня проголосувало 346 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Желєзняк (фракція "Голос").

Документ вводить до Кримінального кодексу нову статтю 114-2, яка передбачає покарання за поширення інформації про переміщення міжнародної військової допомоги у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, а за публікацію інформації про переміщення військових - у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.

У разі скоєння злочину за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання даних державі-агресору чи незаконним збройним формуванням, або якщо це призвело до тяжких наслідків покарання передбачено у вигляді ув'язнення терміном від восьми до дванадцяти років.

Винятки передбачені для випадків, коли така інформація розміщується у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил або за його письмовим дозволом.

Розслідувати справи за статтею 114-2 КК буде Служба безпеки України. Також парламент вніс її до списку тих, за якими може проводитись спеціальне (заочне) розслідування, якщо підозрюваний ховається від слідства за кордоном.

Цей законопроект був внесений після того, як СБУ затримала автора відео в соцмережі TikTok з військовою технікою біля київського торгівельно-розважального центру Retroville, після публікації якого російськими військами по ТРЦ було завдано авіаудару, внаслідок чого загинули восьмеро людей, а сам об'єкт був сильно зруйнований.

Нагадаємо, що Рада в четвер також ухвалила закон про кримінальну відповідальність за допомогу російській армії та окупаційним адміністраціям.