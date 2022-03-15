Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией (коллаборационизм).

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время телемарафона украинских каналов.

"Закон о коллаборационизме уже подписан президентом, по моей информации, и будет опубликован", – сказал Корниенко.

Напомним, Верховная Рада 3 марта приняла в целом законопроекты №5143 и №5144 о борьбе с коллаборационизмом. Теперь Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 111-1 "Коллаборационная деятельность".

Так, за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией, вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной или трудовой сферах ограничен доступ к занятиям государственных должностей, а также должностей в органах местного самоуправления сроком на 15 лет.

Коллаборанты не смогут в будущем быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, уполномоченными представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и т.д.