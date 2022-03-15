Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією (колабораціонізм).

Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час телемарафону українських каналів.

"Закон про колабораціонізм вже підписано президентом, за моєю інформацією, і буде опубліковано", — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 березня ухвалила загалом законопроєкти №5143 та №5144 про боротьбу з колабораціонізмом. Наразі Кримінальний кодекс України доповнюється статтею 111-1 "Колабораційна діяльність".

Так, за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією, озброєними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській чи трудовій сферах обмежений доступ до занять державних посад, а також посад в органах місцевого самоврядування строком на 15 років.

Колаборанти не зможуть у майбутньому бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, уповноваженими представниками кандидата на пост президента України у Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на пост президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо.