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Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією (колабораціонізм).
Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час телемарафону українських каналів.
"Закон про колабораціонізм вже підписано президентом, за моєю інформацією, і буде опубліковано", — сказав Корнієнко.
Нагадаємо, Верховна Рада 3 березня ухвалила загалом законопроєкти №5143 та №5144 про боротьбу з колабораціонізмом. Наразі Кримінальний кодекс України доповнюється статтею 111-1 "Колабораційна діяльність".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Так, за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією, озброєними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській чи трудовій сферах обмежений доступ до занять державних посад, а також посад в органах місцевого самоврядування строком на 15 років.
Колаборанти не зможуть у майбутньому бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, уповноваженими представниками кандидата на пост президента України у Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на пост президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо.