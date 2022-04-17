За сутки в результате обстрелов в Харьковской области погибли три человека – глава ОГА

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 24 раза обстреляли территорию Харьковской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, больше всего оккупанты обстреливали из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Также был нанесен один ракетный удар.

Под обстрел попали несколько районов Харькова: Северная Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, центр Харькова, ХТЗ, а также город Дергачи.

"В усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и наши спасатели. К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались трое саперов, четверо получили ранения. Всего за сутки в результате обстрелов россиян ранены 31 человек, из них – четверо детей. Погибли трое гражданских", – написал Синегубов.

Глава ОГА подчеркнул, что враг не может подступиться к Харькову.

"Наши ВСУ держат крепкие позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов", – отметил Синегубов.

Он призвал жителей Харькова не находиться на улицах без необходимости.

"Также, учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности", – резюмировал Синегубов.

Напомним, 16 апреля российские войска дважды обстреляли Харьков. В результате обстрелов, погибли три человека и 20 получили ранения.

Первый раз военные РФ запустили крылатую ракету большой дальности "Калибр" и обстреляли Слободской и Основенский районы Харькова. Погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения.

А вечером из-за обстрела одного из районов Харькова погиб один человек и двое были ранены.