Российские захватчики снова обстреляли Харьков, есть погибшие и раненые

Уже второй день за день российские военные устроили обстрел жилых районов города Харьков. Есть жертвы среди мирного населения.

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Вечером 16 апреля русские войска снова обстреляли один из жилых районов Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что по крайней мере один человек погиб, а еще двое ранены.

«Только что был еще один обстрел по одному из районов Харькова, там тоже погиб один человек, два человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, наши медики спасают их жизнь», — сообщил Терехов.

Напомним, что это уже второй раз за день в результате атак на мирное население страдают жители города. Ранее сегодня военные РФ запустили крылатую ракету большой дальности "Калибр" и обстреляли Слободской и Основенский районы Харькова. Погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения. Начато досудебное расследование.