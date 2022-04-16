Російські загарбники знову обстріляли Харків, є загиблі і поранені

Вже вдруге за день російські військові влаштували обстріл житлових районів міста Харків. Є жертви серед мирного населення.

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Ввечері 16 квітня російські війська знову обстріляли один з житлових районів Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що принаймні одна людина загинула, а ще двоє поранені.

«Щойно був ще один обстріл по одному з районів Харкова, там теж загинула одна людина, дві людини отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні, наші медики рятують їхні життя», — повідомив Терехов.

За його словами, обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос та залякати людей. Терехов пояснив - перший обстріл був у районі ринку, куди люди в суоту пішли купувати продукти, речі. І саме у цей час стався обстріл.

"Тобто умисний геноцид проти українського народу, української нації, міста Харкова – по-іншому кваліфікувати дії ворога, агресора, російський військ, не можна", - впевнений Ігор Терехов.

Нагадаємо, що це вже вдруге за день внаслідок атак на мирне населення страждають жителі міста. Раніше сьогодні військові РФ запустили крилату ракету великої дальності «Калібр» та обстріляли Слобідський та Основ'янський райони Харкова. Загинули двоє мирних жителів, ще 18 дістали поранення. Розпочато досудове розслідування.