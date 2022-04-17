На освобожденных территориях Харьковщины начали интенсивно восстанавливать электро- и газоснабжение

В освобожденных от российских захватчиков селениях Ольховцы и Малой Рогани Харьковской области электричество восстановили у 140 потребителей, а в поселке Малая Даниловка работы по электроснабжению выполнены на 100%.

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Вместе с тем выполнены ремонтные работы на части газопроводов в Емцах, Шовкоплясах и Большой Рогани, а коммунальщики Харькова осуществляют санитарную очистку улиц, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В Чугуеве работа по восстановлению длится 24/7", – написал Тимошенко. При этом он отметил, что в городе отремонтировали часть водопроводных сетей, проходят плановые ремонтные работы в котельной, приводят в порядок дома, пострадавшие от боевых действий.

С трассы M-03 от Харькова до освобожденного Чугуева вывезли 30 единиц изуродованного военного и гражданского транспорта.

"Дороги Харьковщины – это стратегические логистические маршруты для доставки гуманитарных грузов", – отметил Тимошенко и подчеркнул, что дорожники регулярно выполняют аварийный ремонт дорог в местах попадания вражеской артиллерии.

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска 24 раза обстреляли территорию Харьковской области. Больше всего кафиры обстреливали из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Также был нанесен один ракетный удар.