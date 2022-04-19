Російська армія фактично програла битву за Харків, — голова Харківської ОВА Синегубов

Через два місяці повномасштабної війни російські військові усвідомили, що вони не зможуть захопити Харків та вже фактично програли битву за місто.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов на каналі Україна "24" в ефірі всеукраїнського марафону.

За його словами, окупанти зрозуміли, що їм вкрай важко атакувати позиції Збройних сил, які зараз зміцнилися та захищають місто.

"У ворога залишається один напрямок – через Куп'янськ, через Ізюм, щоб перенаправляти свої війська на Луганську та Донецьку область, збільшувати свою військову присутність у тому напрямку. Проте наші Збройні сили також там свої позиції тримають, ведуть запеклі бої, і ворог там справді щодня втрачає велику кількість живої сили, літаків та броньованої техніки, вчора було збито літак на Балаклійському напрямку", — зазначив Синегубов.

Він додав, що ЗСУ не припиняють вести активні бої за населені пункти Харківської області, поступово звільняючи їх від загарбників.

"Однак говорити, що безпечно в цих населених пунктах, поки що, на жаль, не доводиться, оскільки бої на цих територіях ще продовжуються. Звільнити – це одна справа, утримати – це зовсім інша справа. Ще треба зробити зачистку тощо", — наголосив голова Харківської ОВА.

Напередодні Збройні сили України внаслідок контрнаступу звільнили селище Рогань у Харківській області від російських військових.