ВСУ освободили Рогань от российских захватчиков

Вооруженные силы Украины в результате контрнаступления освободили поселок Рогань в Харьковской области от российских военных. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Теперь, как отметил губернатор, Рогань возвращается к спокойной жизни в свободной Украине.

"Местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера. В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе предприятий", — рассказал Синегубов.

Около 50% зданий в поселке остались практически без крыш, 70% – без окон. Оккупанты уничтожили многие дома полностью, то же самое фиксируется в соседних освобожденных селах.

"Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением", — добавил глава Харьковской ОГА.

В поселок уже доставили и продолжают привозить продукты питания, по состоянию на 15 апреля передали 2,5 тысячи наборов.

Вооруженные силы Украины продолжают наступать в Херсонской области. Ранее в результате победы в боях взяли под контроль населенные пункты Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. На отдельных направлениях враг отступает, продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Кроме того, украинские войска полностью освободили Житомирскую область от оккупантов из РФ, но при отходе они заминировали территорию.

На освобожденных территориях местные жители получают гуманитарную помощь: медикаменты, продукты питания.