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ВСУ освободили Рогань от российских захватчиков
Вооруженные силы Украины в результате контрнаступления освободили поселок Рогань в Харьковской области от российских военных. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
Теперь, как отметил губернатор, Рогань возвращается к спокойной жизни в свободной Украине.
"Местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера. В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе предприятий", — рассказал Синегубов.
Около 50% зданий в поселке остались практически без крыш, 70% – без окон. Оккупанты уничтожили многие дома полностью, то же самое фиксируется в соседних освобожденных селах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением", — добавил глава Харьковской ОГА.
В поселок уже доставили и продолжают привозить продукты питания, по состоянию на 15 апреля передали 2,5 тысячи наборов.
Вооруженные силы Украины продолжают наступать в Херсонской области. Ранее в результате победы в боях взяли под контроль населенные пункты Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. На отдельных направлениях враг отступает, продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.
Кроме того, украинские войска полностью освободили Житомирскую область от оккупантов из РФ, но при отходе они заминировали территорию.
На освобожденных территориях местные жители получают гуманитарную помощь: медикаменты, продукты питания.