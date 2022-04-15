ЗСУ звільнили Рогань від російських загарбників

Збройні сили України внаслідок контрнаступу звільнили селище Рогань на Харківщині від російських військових. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синегубов.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Тепер, як зазначив губернатор, Рогань повертається до спокійного життя у вільній Україні.

"Місцева вежа водопостачання під час окупації була позицією ворожого снайпера. Наразі йде облік зруйнованих інфраструктурних об'єктів, зокрема підприємств", - розповів Синегубов.

Близько 50% будинків у селищі залишилися майже без дахів, 70% – без вікон. Окупанти знищили багато будинків повністю, те саме фіксується в сусідніх звільнених селах.

"Вчора тут вперше з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити мешканців електрикою, водо- та газопостачанням", - додав голова Харківської ОДА.

У селище вже доставили та продовжують привозити продукти харчування, станом на 15 квітня передали 2,5 тисячі наборів.

Збройні сили України продовжують наступати на Херсонщині. Раніше внаслідок перемоги у боях взяли під контроль населені пункти Добрянка, Нововознесенське та Трудолюбівка. На окремих напрямках ворог відступає, точаться бої в районі населеного пункту Олександрівка.

Крім того, українські війська повністю звільнили Житомирську область від окупантів із РФ, але під час відходу вони замінували територію.

На звільнених територіях місцеві жителі одержують гуманітарну допомогу: медикаменти, продукти харчування.