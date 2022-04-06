ЗСУ взяли під контроль три населені пункти в Херсонській області

Збройні сили України продовжують наступати у Херсонській області та внаслідок перемоги у боях взяли під контроль населені пункти Добрянка, Нововознесенське та Трудолюбівка.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На окремих напрямках ворог відступає, точаться бої в районі населеного пункту Олександрівка.

"На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів щодо відновлення боєздатності та вживає заходів щодо інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області", - додали в Генштабі.

Крім того, на Донецькому напрямку російські війська безуспішно намагаються штурмувати населені пункти Попасне, Степове, Новотошківське, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Солодке.

ЗС РФ зосередили всі свої сили на підготовці наступу на Донбасі. Мета – встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Раніше на Херсонщині ЗСУ звільнили 11 населених пунктів. Тоді під час відступу росіяни кинули значну кількість бойової техніки.

Крім того, українські війська повністю звільнили Житомирську область від окупантів із РФ, але під час відходу вони замінували територію.

На звільнених територіях місцеві жителі одержують гуманітарну допомогу: медикаментами, продуктами харчування.