Житомирщину повністю звільнили від російських військ

Українські війська звільнили Житомирську область від окупантів із РФ, але під час відходу вони замінували територію. Про це голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко заявив у ході брифінгу.

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"На Житомирщині ворог був відкинутий і на сьогоднішній день російських окупаційних військ на території нашої області немає", - йдеться у повідомленні.

За словами Бунечка, окупанти пішли з північної частини області, кидаючи техніку.

При цьому війська РФ замінували приватні будинки.

"Рішенням Ради оборони Житомирської області на території області посилюється контроль за поводженням з вогнепальною зброєю", - додав голова ОВД.

Це стосується командирів підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ та керівників добровольчих формувань територіальних громад.

Нагадаємо, на Херсонщині українські воїни змусили окупантів до відступу, під час якого росіяни покинули значну кількість бойової техніки.

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